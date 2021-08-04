ЛДПР: вологодский депутат Сергей Каргинов может возглавить Владимирскую область

Уже в этом году Сергей Каргинов, депутат Госдумы от Вологодской области, может возглавить Владимирскую область, сообщает GorodVo.ru со ссылкой на источники в центральном комитете либерально-демократической партии. Сейчас губернатором региона является Владимир Сипягин, который также представляет партию ЛДПР.

– Сипягина федеральные СМИ и телеграм-каналы отправляют в отставку чуть ли не с начала 2021 года. Не исключено, что он покинет свой пост после сентябрьских выборов в Государственную Думу, поменяв кресло губернатора на мандат депутата. Если слухи подтвердятся и кресло губернатора займет Сергей Каргинов, Владимирская область останется в «активе» ЛДПР, – сообщает GorodVo.ru.

На данный момент Сергей Каргинов – первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР, занимает третью строчку общефедерального списка партии на выборах в Госдуму после Владимира Жириновского и Леонида Слуцкого. Владимир Сипягин в этом списке на пятой позиции.

В Вологодском отделении ЛДПР информацию о возможном назначении Каргинова на должность ВРИО губернатора Владимирской области назвали не более, чем слухами, но при этом не стали исключать такую вероятность.

Сергей Каргинов родился 5 сентября 1969 года в Вологде. В 2003 году был избран депутатом по списку ЛДПР Законодательного собрания Вологодской области. В декабре 2011 года избрался депутатом Госдумы шестого созыва в составе федерального списка кандидатов от ЛДПР. В 2014 году участвовал от ЛДПР в выборах губернатора Вологодской области, занял третье место с 10,34%.