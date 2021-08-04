Вологжанин оформил кредит и перевёл мошенникам больше трёх миллионов рублей

44-летний вологжанин стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что ему звонили неизвестные, которые представлялись работниками банка. Злоумышленники убедили мужчину, что мошенники подали от его имени заявку на кредит. Чтобы её отменить, мужчине нужно было взять кредит самому и перевести деньги на указанные собеседниками счета. Потерпевший выполнил условия и за девять дней перевёл звонившим около 3,3 млн. рублей.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали семь заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 5 172 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.