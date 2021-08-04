Неизвестные ранее данные о семье поэта Сергея Орлова опубликовали сотрудники Госархива Вологодской области

Уникальные документы обнаружили сотрудники Государственного архива Вологодской области. Полученная информация помогла реконструировать небольшой раздел в генеалогической схеме поэта Сергея Орлова.

Напомним, 22 августа этого года исполняется 100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Орлова – поэта и сценариста, уроженца Белозерска.

– Стало известно, что дед поэта по отцовской линии — Николай Дмитриевич Орлов – стоял у истоков уездного почтово-телеграфного дела Новгородской губернии и находился на службе в Кирилловской, Устюженской и Белозерской почтово-телеграфных конторах.

Так сложилось, что профессиональная деятельность деда Сергея Орлова повлияла на место рождения будущего поэта, – говорится на сайте архива.

Как сообщают архивисты, Сергей Николаевич Орлов, отец поэта, получивший образование в Хреновской церковно-учительской семинарии, и Екатерина Яковлевна Магаева, мать поэта, окончившая Белозерские педагогические женские курсы, преподавали в Мегринском министерском двухклассном училище в селе Мегра Белозерского уезда. Именно там произошла судьбоносная встреча родителей будущего поэта. Здесь же он и родился в 1921 году.

– В родословной поэта переплелись судьбы совершенно разных семейств. Два его деда: один – титулярный советник, другой – мегорский крестьянин – оставили свой след в истории рода нашего земляка, – добавляют сотрудники архива.

Подробное исследование опубликовано в журнале Вестник ВоГУ.

