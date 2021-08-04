Первый в России дом-музей одного стихотворения появится в Вологодской области

Первый в России дом-музей одного стихотворения откроется в деревне Аничкин Починок Тотемского района Вологодской области. Он будет посвящён стихотворению Николая Рубцова «Русский огонёк». Это стихотворение называют «балладой о русской душе».

Цитата из стихотворения выгравирована на памятнике поэту в Тотьме: «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью».

– «Огонек» и задуман был во время его очередного возвращения: в ноябре 1963 года Николай Михайлович торопился из Москвы, где он тогда учился в литинституте, в «деревню Николу, где кончил начальную школу» - шел промозглой ночью со станции 21 километр... – сообщает «Российская газета».

Музей откроется этой осенью – в год 85-летия Рубцова – рядом с селом Никольским, которое считается родиной поэта.

