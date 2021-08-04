Первый в России дом-музей одного стихотворения появится в Вологодской области

04.08.2021 [Культура]

Первый в России дом-музей одного стихотворения откроется в деревне Аничкин Починок Тотемского района Вологодской области. Он будет посвящён стихотворению Николая Рубцова «Русский огонёк». Это стихотворение называют «балладой о русской душе».

Цитата из стихотворения выгравирована на памятнике поэту в Тотьме: «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью».

– «Огонек» и задуман был во время его очередного возвращения: в ноябре 1963 года Николай Михайлович торопился из Москвы, где он тогда учился в литинституте, в «деревню Николу, где кончил начальную школу» - шел промозглой ночью со станции 21 километр... – сообщает «Российская газета».

Музей откроется этой осенью – в год 85-летия Рубцова – рядом с селом Никольским, которое считается родиной поэта. 
 

Тэги: поэт Николай Рубцов, Рубцов, музей, Литмузей

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку удерживал пожилой мужчина из Московской области?
Главу Вологодского района привлекли за нарушение масочного режима, а потом отменили наказание
Скончался экс-гендиректор «Череповецкого фанерно-мебельного комбината» Евгений Коротков
Синоптики ожидают в Вологодской области затопивший часть Европы циклон «Дирк»
Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку увёз мужчина, представившись родственником её подруги по переписке
Более миллиарда рублей направят на ремонт дорог и улиц в Тарногском районе в ближайшие годы
В Белозерске восьмилетняя девочка провалилась в открытый колодец
А нам все равно: презентационно-сервисный центр Вологодской области продолжает тратить деньги на мероприятия в пандемию
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 31 августа
Большая часть Вологды останется без воды с 13 по 15 августа

Похожие новости

Лекцию «Вологда Рубцова» прочитает онлайн гид Нина Смелкова 12 сентября

Мероприятие пройдёт в рамках 13-го фестиваля поэзии «Рубцовская осень»

809
0

В Череповце бюст Николая Рубцова перенесут на набережную Ягорбы

Перенос связан с реконструкцией Верещагинского квартала

1514
0

Акция «Прочитай Рубцова!» пройдет 6 августа в Вологде на проспекте Победы

Начало в 14 часов

1220
0

В Тотьме на здании районной газеты установили мемориальную доску в честь Николая Рубцова

В дом на улице Белоусовской, 5 писатель приносил для публикации в газете свои стихи.

1533
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Неизвестные ранее данные о семье поэта Сергея Орлова опубликовали сотрудники Госархива Вологодской области
Лидеры строительной отрасли
Первый в России дом-музей одного стихотворения появится в Вологодской области
В Череповце за сутки из рек достали тела двоих утонувших мужчин
За год в Вологодской области зарегистрировалось более 10 тысяч самозанятых
В Вологде объявили два аукциона на монтаж и демонтаж новогоднего оборудования
В России запустили карту с действующими ограничениями в регионах из-за коронавируса
 
26.07.2021 [Общество]

Необычная экскурсия «В темноте» пройдёт в Вологде 28 июля

1252
0
03.08.2021 [БлогоVO]

Подборка ДТП за Июль 2021 (Вологда)

497
0
03.08.2021 [Обзор Прессы]

Меценат. Настоящий. Вологодский

465
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика