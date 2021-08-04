За год в Вологодской области зарегистрировалось более 10 тысяч самозанятых

По данным специализированного информационного ресурса налоговой службы России на территории Вологодской области в качестве самозанятых по состоянию на 1 августа 2021 года зарегистрировались 10 579 человек, - сообщает департамент финансов области.

Чаще всего самозанятые регистрируются в сфере автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, парикмахерских и косметических услуг, в сфере ИТ и дизайна, а также те, кто занимается продукцией собственного производства и предоставляет услуги репетитора.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

В налоговой службе говорят о том, что преимущества данного режима состоят в том, что регистрация осуществляется без визита в инспекцию: в мобильном приложении «Мой налог», через сайт ФНС России или через портал госуслуг. Самозанятым не требуется представлять декларацию. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении. Так же можно совмещать деятельность с работой по трудовому договору, зарплата не учитывается при расчете налога. Трудовой стаж по месту работы не прерывается.

"Не требует применения ККТ. Чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог». Отсутствует обязанность уплаты пенсионных взносов (исключительно в добровольном порядке) и отчислений в Фонд медицинского страхования (включены в ставку налога). Можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход подтверждается справкой из мобильного приложения. Налог начисляется автоматически в приложении. Уплата — не позднее 25 числа следующего месяца", - сообщает налоговая служба.

Специальный налоговый режим был введен в Вологодской области 1 августа 2020 года.