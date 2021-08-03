В России запустили карту с действующими ограничениями в регионах из-за коронавируса

03.08.2021 [Общество]

Интерактивную карту, на которой можно посмотреть, какие ограничения в связи с распространением коронавируса ввели регионы, запустили АНО «Диалог» совместно с АНО «Национальные приоритеты». Карта отражает актуальную информацию о количестве случаев заболевания COVID-19и временных ограничительных мерах, призванных улучшить эпидемиологическую обстановку в регионах. Кроме того, на ней представлена статистика по выздоровевшим и умершим пациентам с COVID-19.

«В первую волну COVID-19 мы совместно со стопкоронавирус.рф запустили интерактивную карту, которая в режиме реального времени отражала этапы снятия ограничений для выхода российских регионов из режима всеобщей самоизоляции. Количество просмотров страницы достигало 56 млн в месяц. Сейчас понятно, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни, эпидемиологическая обстановка в стране усложняется, регионы вновь стали вводить ограничения.  Поэтому мы предложили возобновить работу интерактивной карты со всей актуальной информацией о вводимых в регионах ограничениях. Инициативу поддержала заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Карта запущена, у граждан снова есть доступ к актуальной информации о действующих в каждом регионе мерах по борьбе с коронавирусом», – отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

«Мы ведем проект стопкоронавирус.рф с самого начала пандемии и считаем главной задачей распространение проверенной информации о ситуации для россиян, будь то статистика заболеваемости, советы врачей или информация об ограничениях в регионах», - сказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Интерактивная карта обновляется в еженедельном режиме. Узнать о введенных ограничительных мерах в своем регионе можно в разделе «Подробные данные» на портале стопкоронавирус.рф.

«На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы. Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях, которую еженедельно собирают и актуализируют Центры управления регионами», – сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Так, например, если на интерактивной карте отметить Вологодскую область, то там отобразиться, что в регионе введён масочно-перчаточный режим, запрещена работа заведений общепита в ночное время, закрыты фудкорты и детские комнаты в ТЦ, приостановлена деятельность кинотеатров, театров, концертов в закрытых помещениях, проведение спортивных мероприятий возможно только при отсутствии зрителей, запрещено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, одновременное посещение музеев гражданами внутри здания разрешено группой не более 15 человек, на улице - не более 20 человек, введен масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, а получение госуслуг в центрах занятости и МФЦ осуществляется только по предварительной записи.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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