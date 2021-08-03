В школах Великоустюгского района не хватает учителей. В 16 образовательных учреждений района требуются учителя русского языка и литературы, физики, историки, дефектологи, биологи и так далее. Так же не хватает воспитателей в детских садах. Открытые вакансии опубликовало управление образования Великоустюгского района. Из списка видно, что тяжелее всего с педагогами обстоят дела в Аристово и Полдарсе. В первой школе не хватает сразу пять учителей: физики, истории и обществознания, начальных классов, физической культуры и географии. В Полдарсе открыто сразу восемь вакансий.

Судя по комментариям, нехватка учителей для жителей района - тема острая. Они связывают ситуацию с низкими зарплатами в образовательной сфере и плохим экономическим положением в районе.