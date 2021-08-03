В школах Великоустюгского района не хватает учителей. В 16 образовательных учреждений района требуются учителя русского языка и литературы, физики, историки, дефектологи, биологи и так далее. Так же не хватает воспитателей в детских садах. Открытые вакансии опубликовало управление образования Великоустюгского района. Из списка видно, что тяжелее всего с педагогами обстоят дела в Аристово и Полдарсе. В первой школе не хватает сразу пять учителей: физики, истории и обществознания, начальных классов, физической культуры и географии. В Полдарсе открыто сразу восемь вакансий.
Судя по комментариям, нехватка учителей для жителей района - тема острая. Они связывают ситуацию с низкими зарплатами в образовательной сфере и плохим экономическим положением в районе.
"Район вымирающий.. Смертность превышает рождаемость. Чтобы женщины-учителя оставались, надо открывать крупное производство, как вариант, где могли бы работать их мужья. Город держался на ССРЗ.. Поэтому развалив судостроение, где могли держаться мужчины, город потерял и женщин-учителей, и женщин-медиков, да и остальные за Устюг не цепляются. Город из города для молодёжи движется к населённому пункту для доживания на пенсии", - пишет Светлана Медовская.
"Все ушли в бизнес. Одним призванием сыт не будешь", - комментирует Андрей Харионовский.