Череповчанин помог полицейским задержать велосипедного вора

Неравнодушный череповчанин помог полицейским задержать подозреваемого в краже велосипедов.

«В разговоре с оперативным дежурным заявитель пояснил, что в одном из домов по улице Металлургов с недавних пор неизвестный мужчина часто пригоняет разные велосипеды. Заявитель предположил, что имущество могло быть украдено», — сообщает пресс-служба городского УМВД РФ

В квартире подозреваемого — 44-летнего местного жителя — нашли четыре велосипеда, два из которых были заявлены как похищенные. В ходе работы полицейские установили владельца ещё одного транспортного средства, и ищут собственника четвёртого. Мужчина признался, что хотел продать украденное через интернет.

Возбуждены уголовные дела. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.