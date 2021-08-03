85-летний житель Архангельска ищет сварщика из Верховажья, который помог в беде его зятю

85-летний житель Архангельска ищет сварщика из Верховажья, который много лет назад помог его зятю после аварии на дороге

Просьбу о помощи в поисках неизвестного сварщика из Верховажья выложила у себя на стене в ВК череповчанка Татьяна Савкова. В конце июля женщина познакомилась в поезде с 85-летним мужчиной по имени Борис. Он рассказал ей историю семилетней давности.

"В 2014 году его зять Николай ехал на машине марки Ларгус белого цвета с прицепом голубого цвета из Краснодарского края, станица Полтавская в Архангельск. И на трассе на границе с Архангельской областью, недалеко от Верховажья у него случилась авария - отказала подвеска.И в этот момент мимо проезжал парень с товарищем. Посмотрели, что случилось. Съездили по своим делам, вернулись с эвакуатором и доставили машину в Верховажье.Этот парень оказался сварщиком и устранил неполадку, взяв за работу 300 рублей. У молодого человека отмечается стеснительность. Но свою работу он сделал на ура", - рассказывают историю пожилого мужчины Татьяна Савкова.

Борис долго вынашивал мысль съездить и отблагодарить этого сварщика. Мужчине 85 лет, он остался без жены, а сейчас у него появилась цель - увидеть этого человека и сказать ему спасибо за доброту. Но, к сожалению, он ничего не знает о сварщике из Верховажья, даже имени.

Историю Татьяны Савковой прочитали тысячи людей. Многие решили помочь мужчине в поисках. Однако, добрый человек из Верховажья пока так и не нашелся.

"Масса сообщений их Котласа, Верховажья, Вельска, Вологды, Череповца, Санкт-Петербурга, Ярославля, Коноши, Подгорья,... с предложением помочь и оказать поддержку. 119 репостов на своих страницах и страницах сообществ, более 9 тысяч просмотров за сутки. Лично меня это впечатляет. В Верховажье Дедушку разместили в гостинице "Канары". Оттуда он позвонил своей дочери в Архангельск и они смогли уже спокойно выдохнуть, что всё хорошо. В гостинице под своё крыло его взяла администратор Любовь".

Татьяна каждый день перезванивается с Борисом. Добровольцы помогают ему во всем: от питания до сопровождения на машине.