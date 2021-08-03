Житель Грязовецкого района получил два года колонии за кражу иконы

В Грязовецком районе суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, признанному виновным в краже с незаконным проникновением в жилище.

В конце марта 2021 года подсудимый залез в дом потерпевшего К. в посёлке Вохтога и похитил оттуда икону. Мужчина признал вину и пояснил, что приехал в посёлок после отбывания административного ареста. Он хотел оставить икону у брата в деревне Фрол.

«Брат отказался, после этого он встретил З., выпивали с ним дня два-три. Потом они продали икону, купили спиртного, на обратном пути их задержали сотрудники полиции», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Икону пока не нашли. С учётом рецидива преступлений, осуждённому назначено наказание в виде двух лет и трёх месяцев колонии строгого режима. С него также взыскали 3800 рублей возмещения ущерба, причинённого преступлением. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.