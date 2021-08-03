Сезон охоты на медведя и кабана начался в Вологодской области

03.08.2021 [Общество]

Сезон охоты на медведя и кабана начался в Вологодской области 1 августа. 

– Поступило порядка восьми тысяч заявлений на участие в распределении разрешений на кабана и медведя, тогда как лимит и норма добыча почти в три раза меньше, – сообщает пресс-служба Департамента охране и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области.

На территории закрепленных угодий сезон охоты на кабана открылся 1 июня, с 1 августа возможна добыча зверя в общедоступных угодьях, завершится этот сезон 28 февраля следующего года.

Сезон охоты на медведя на территории всех охотничьих угодий области открыт с 1 августа до 31 декабря. Если же до конца календарного года охотник не сумеет закрыть разрешение, то попытаться добыть зверя возможно в период весенней охоты на медведя - с 20 марта по 10 июня следующего года.

– Согласно порядку распределения разрешений до 80% квоты добычи медведя и до 60% от нормы добычи кабана распределено между охотниками, осуществляющими биотехнические мероприятия. 30% от нормы добычи кабана распределено между охотниками, которые добывают волка, лисицу и енотовидную собаку. Оставшиеся разрешения разыграны между остальными желающими, – пояснил заместитель губернатора Михаил Глазков.

Следующая жеребьевка в этом году состоится 20 августа, когда пройдет распределение разрешений на добычу лося.
 

Тэги: охота

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку удерживал пожилой мужчина из Московской области?
Скончался экс-гендиректор «Череповецкого фанерно-мебельного комбината» Евгений Коротков
Главу Вологодского района привлекли за нарушение масочного режима, а потом отменили наказание
Синоптики ожидают в Вологодской области затопивший часть Европы циклон «Дирк»
Более миллиарда рублей направят на ремонт дорог и улиц в Тарногском районе в ближайшие годы
Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку увёз мужчина, представившись родственником её подруги по переписке
В Белозерске восьмилетняя девочка провалилась в открытый колодец
А нам все равно: презентационно-сервисный центр Вологодской области продолжает тратить деньги на мероприятия в пандемию
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 31 августа
Большая часть Вологды останется без воды с 13 по 15 августа

Похожие новости

Вальдшнепа, окольцованного во Франции, подстрелили на охоте в Вологодской области

Учёные используют кольцевание для изучения миграций птиц

1361
0

В Вологодской области по требованию прокуратуры разработали схему использования и охраны охотугодий

На ее разработку из бюджета потратили 6 млн рублей

5080
0

Спортивно-любительскую охоту на волка в Вологодской области продлили до конца марта

Сезон охоты на кабана, пушных зверей и боровую дичь закрыт

816
0

В Никольске владелец ружья, из которого на охоте застрелили человека, стал фигурантом уголовного дела

Мужчина оставил оружие у знакомого, который решил пойти на охоту с ружьем и случайно выстрелил в человека, думая, что перед ним лось

976
0

Никольчанин на охоте случайно застрелил человека

Инцидент произошел 5 января в лесу около станции «Кема» вблизи поселка Макаровский

3143
0

«Ростерминалуголь» купил половину элитного охотничьего хозяйства в Тарногском районе

Вторая половина охотхозяйства принадлежит трем миллиардерам из списка Forbes

9762
0

В Вологодской области открыли летне-осенний сезон охоты

25 июля открылся сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками, 1 августа откроется сезон охоты на медведя и кабана, с 5 августа будет разрешена охота на боровую и полевую дичь 

2360
0

В Никольском районе два подростка и мужчина избили пенсионера из-за пороха и охотничьих патронов

В конце апреля 2020 года подозреваемые проникли в дом пенсионера, избили хозяина и украли порох и охотничьи патроны

1163
0

В Никольске суд привлек к ответственности двух мужчин, которые охотились во время запрета

У одного из них аннулировали выданный ранее охотничий билет, второму назначили штраф в 4000 рублей

3966
0

Национальный парк «Русский север» обязали снести самовольно построенные на их территории избушки охотников

Собственников недвижимости найти не удалось

5186
1

Губернатор Вологодской области ответил на видеообращение охотников с просьбой разрешить им промысел

"Мужики, давайте потерпим"

14615
11

Охотники Вологодской области просят губернатора разрешить им промысел с 1 по 10 мая

Ранее решением регионального правительства весенняя охота на территории области была запрещена из-за угрозы распространения коронавируса

6880
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце пьяный постоялец устроил скандал в хостеле на улице Чкалова
Сезон охоты на медведя и кабана начался в Вологодской области
Стационарный светофор установят на перекрёстке улиц Ленинградская и Благовещенская в Вологде
Под предлогом сборов на похороны мошенники выманили 12 тысяч рублей у жителя Бабушкинского района
Три новых троллейбуса запустят в Вологде с середины августа
В деле об украденных автобусах пропали оригиналы цифровых носителей фотографий транспорта
Православная церковь через суд вернула себе здание в Вологде
 
26.07.2021 [Общество]

Необычная экскурсия «В темноте» пройдёт в Вологде 28 июля

1166
0
02.08.2021 [БлогоVO]

Росгвардейцы были закладчиками

602
0
02.08.2021 [Обзор Прессы]

МВД обязало организаторов митингов и шествий сдавать финансовые отчеты в течение 45 дней

549
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика