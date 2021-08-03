Сезон охоты на медведя и кабана начался в Вологодской области 1 августа.

– Поступило порядка восьми тысяч заявлений на участие в распределении разрешений на кабана и медведя, тогда как лимит и норма добыча почти в три раза меньше, – сообщает пресс-служба Департамента охране и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области.

На территории закрепленных угодий сезон охоты на кабана открылся 1 июня, с 1 августа возможна добыча зверя в общедоступных угодьях, завершится этот сезон 28 февраля следующего года.

Сезон охоты на медведя на территории всех охотничьих угодий области открыт с 1 августа до 31 декабря. Если же до конца календарного года охотник не сумеет закрыть разрешение, то попытаться добыть зверя возможно в период весенней охоты на медведя - с 20 марта по 10 июня следующего года.

– Согласно порядку распределения разрешений до 80% квоты добычи медведя и до 60% от нормы добычи кабана распределено между охотниками, осуществляющими биотехнические мероприятия. 30% от нормы добычи кабана распределено между охотниками, которые добывают волка, лисицу и енотовидную собаку. Оставшиеся разрешения разыграны между остальными желающими, – пояснил заместитель губернатора Михаил Глазков.

Следующая жеребьевка в этом году состоится 20 августа, когда пройдет распределение разрешений на добычу лося.

