Стационарный светофор установят на перекрёстке улиц Ленинградская и Благовещенская в Вологде

03.08.2021 [Общество]

Стационарный светофор поставят на перекрёстке улиц Ленинградская и Благовещенская в Вологде 15 сентября. На его установку уже выделены 2,9 миллиона рублей, сообщает Региональное Агентство Новостей.

Ранее NewsVo рассказывал, что в августе прошлого года на этом перекрёстке появился «умный» пешеходный переход. 

Место было выбрано неслучайно, этот перекресток входит в число 25 наиболее аварийных в Вологде. В будние дни пешеходный переход в среднем используют более 1 200 человек. Рядом находится школа, больница, университет, стадион и десятки магазинов. Только по улице Ленинградской в день проезжают более 40 тысяч транспортных средств. Это одна из самых загруженных дорожных артерий города Вологды.

Однако анализ дорожной ситуации показал, что «умный» переход не справляется со сложной дорожной ситуацией и аварийность на этом участке сохраняется, поэтому было решено установить здесь стационарный светофор.
 

Тэги: светофоры

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