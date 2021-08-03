Стационарный светофор установят на перекрёстке улиц Ленинградская и Благовещенская в Вологде

Стационарный светофор поставят на перекрёстке улиц Ленинградская и Благовещенская в Вологде 15 сентября. На его установку уже выделены 2,9 миллиона рублей, сообщает Региональное Агентство Новостей.

Ранее NewsVo рассказывал, что в августе прошлого года на этом перекрёстке появился «умный» пешеходный переход.

Место было выбрано неслучайно, этот перекресток входит в число 25 наиболее аварийных в Вологде. В будние дни пешеходный переход в среднем используют более 1 200 человек. Рядом находится школа, больница, университет, стадион и десятки магазинов. Только по улице Ленинградской в день проезжают более 40 тысяч транспортных средств. Это одна из самых загруженных дорожных артерий города Вологды.

Однако анализ дорожной ситуации показал, что «умный» переход не справляется со сложной дорожной ситуацией и аварийность на этом участке сохраняется, поэтому было решено установить здесь стационарный светофор.

