Под предлогом сборов на похороны мошенники выманили 12 тысяч рублей у жителя Бабушкинского района

55-летний житель Бабушкинского района стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что в социальной сети ему написала родственница и сообщила о смерти матери.

– Она пожаловалась на сложное материальное положение и попросила помочь собрать деньги на похороны. Мужчина, не задумываясь, перевел 12 тысяч рублей на банковскую карту, указанную в том же сообщении, — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

После потерпевший узнал, что страницу собеседницы взломали, и обратился в полицию.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали четыре заявления от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общий ущерб составил около 82 тысяч рублей.