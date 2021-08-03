68 протоколов за нарушение масочного режима составлено в Вологде за минувшую неделю

03.08.2021 [Общество]

68 протоколов в отношении граждан за нарушение масочного режима составили мобильные бригады в Вологде в период с 26 июля по 2 августа. Штрафовали только граждан, ни одна организация не была оштрафована.

За минувшую неделю мобильные бригады проверили 2198 организаций, единиц общественного транспорта и других мест массового скопления людей, сообщает Вологда.рф.

Штрафовали только граждан, ни одна организация не была оштрафована.

Напомним, нарушителей санитарных правил ждёт штраф. Для граждан – от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч рублей.

Исполнение эпидемиологических правил в Вологде контролируют сотрудники Администрации Вологды совместно с МВД и Роспотребнадзором. Ежедневно в городе работает шесть мобильных бригад.

Ранее NewsVo рассказывал, что с июня в Вологде усилили контроль за соблюдением масочного режима.
 

Тэги: коронавирус, медицинские маски

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