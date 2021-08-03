Бесплатный кружок по математике и программированию для одарённых детей организуют волонтёры в Вологде

Бесплатные занятия по математике и программированию для одарённых школьников из многодетных и малообеспеченных семей планирует проводить в Вологде программист Михаил Белов.

Его проект победил в конкурсе проектов физических лиц в рамках направлений государственной молодежной политики Вологодской области и получил финансовую поддержку на его реализацию.

Михаил Белов работает программистов в одном из банков. В этом году он стал волонтёром Автономной некоммерческой организации по оказанию социальных услуг «Светлица».

Михаил Белов. Фото со страницы Михаила в социальной сети

Корреспондент NewsVo спросил у Михаила о том, как появилась идея такого кружка, где будут проходить занятия и как на них можно записаться.

– Михаил, расскажите, почему вы решили заниматься с детьми?

– В этом году я познакомился с волонтёрами АНО «Светлица» и их руководителем – Людмилой Ледовской. Организация оказывает всестороннюю помощь многодетным, малоимущим и другим социально незащищенным категориям семей. Более тысячи нуждающихся регулярно и бесплатно получают одежду, школьную форму, детское питание и подгузники, коляски и многое другое. И я увидел, что часто в таких семьях растут одаренные ребята, но у них нет возможности раскрыть свои таланты! И открытие кружка по математике и программированию – это, возможно, то лучшее, что я могу для них сделать! Потому что работа в сфере IT действительно очень творческая и интересная, а толковые специалисты крайне востребованы! Я очень благодарен Людмиле за то, что поддержала мою идею, помогает на всех этапах ее реализации, предоставляет все доступные информационные ресурсы. Уже сейчас понятно, что в будущем кружок будет расширяться, у нас есть много задумок и планов, и я уверен, что вместе мы все сможем реализовать!

– Когда начнёте набор?

– Вступительные экзамены будут проходить с 27 по 30 сентября. Цель экзаменов - отобрать одаренных ребят из многодетных и малоимущих семей, которые часто не могут оплатить дополнительное образование в коммерческих кружках. Форма экзаменов будет зависеть от количества желающих заниматься в кружках, но будем стараться сделать ее очной и устной. Объявления опубликуем не позднее 15 сентября в социальной сети ВКонтакте в группах АНО «Светлица» и «С миру по нитке».

– Где будут проходить занятия?

– В одном из помещений АНО «Светлица» по адресу: Вологда, улица Саммера, 3. Сейчас мы готовим там класс на 15 учебных мест.

– Детей какого возраста вы будете обучать?

– В 2021-2022 учебном году будет сформировано две группы по 15 человек: «Занимательная математика» для 6 и 7 классов и «Основы программирования» для 8 и 9 классов.

– Планируете использовать свою программу или существующие учебники?

– За основу программ обучения выбрал книги С.А.Генкин, И.В.Итенберг, Д.В.Фомин «Ленинградские математические кружки» и В.В.Фаронов «Turbo Pascal 7.0». Именно в них изложена «классика»: просто, четко и последовательно. Но конечно, реальная программа уже будет скорректирована под способности именно тех ребят, которые придут на занятия. Материал должен быть интересен и понятен, только в этом случае подростки будут заниматься с удовольствием и, надеюсь, погружаться в учебу с головой! Кроме того, обязательно будем проводить математические бои, готовить доклады по смежным темам, участвовать в олимпиадах и онлайн-соревнованиях.

Сейчас волонтёры собирают компьютеры и ноутбуки для занятий.

– Буду благодарен всем, кто подарит нам б/у цифровую технику: системные блоки, мониторы, ноутбуки. Кроме того, будем рады принять в свою команду преподавателей-волонтеров, молодых и активных, это позволит нам расширить программы обучения и количество групп! – добавил Михаил.