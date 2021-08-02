20-летнего череповчанина будут судить за покушение на сбыт крупной партии наркотиков

02.08.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Молодого человека задержали недалеко от деревни Никитино в Череповецком районе. Он шёл по лесной дороге и, увидев машину полицейских, попытался убежать. При себе у него было 73 свёртка с синтетическим наркотиком общей массой 139,29 граммов.

«В ходе обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили ещё 215 аналогичных свертков. Экспертиза показала, что данное вещество является синтетическим наркотиком общей массой 531,67 граммов», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Задержанный сказал, что приобрёл вещество через интернет и собирался в дальнейшем продать его через тайники-закладки. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Тэги: наркотики, уголовное дело, суд
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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