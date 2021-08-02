Три человека пострадали в ДТП с грузовиком и «Шкодой» в Верховажском районе

02.08.2021 [Происшествия]

Три человека получили травмы в ДТП на 638 км автодороги Москва-Архангельск. Авария произошла 2 августа около 11:00.

«По предварительной информации мужчина 1949 г. р., управляя автомобилем Шкода Ети, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Вольво с прицепом, за рулем которого находился водитель 1968 г.р», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

72-летний водитель «Шкоды» и двое его пассажиров: 62-летняя женщина и 18-летний юноша госпитализированы в Верховажскую ЦРБ.

Тэги: ДТП, пострадавшие
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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