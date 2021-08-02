Вологжанин украл из чужого подвала два шуруповёрта, телефон и 18 банок тушёнки

В Вологде полицейские задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в краже с незаконным проникновением в помещение.

50-летний потерпевший рассказал, что кто-то украл из его подвала два шуруповёрта, фонарик, мобильный телефон, плеер и 18 банок тушёнки. Сумма ущерба составила около 7000 рублей. У задержанного изъяли часть похищенного.

«Оперативники выяснили, что, возвращаясь домой, злоумышленник увидел открытое окно подвального помещения. Отогнув сломанную решетку, он проник в подвал. С помощью арматуры злоумышленник сорвал навесной замок на двери и похитил чужое имущество. Тушенку задержанный успел съесть, но ущерб потерпевшему обязался возместить полностью», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.