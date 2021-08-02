Двум партиям отказали в регистрации на выборы в ЗСО в Вологодской области

02.08.2021 [Политика]

Избирательная комиссия Вологодской области отказала в регистрации областных списков кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области избирательными объединениями «Региональное отделение в Вологодской области Политической партии «Новые люди» и «Политическая партия Коммунистическая партия коммунисты России».

Причиной отказа в регистрации сотрудники избиркома называют недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации областного списка кандидатов.

Также сообщается, что областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области, выдвинутый избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», зарегистрирован.

– Избирательная комиссия Вологодской области зарегистрировала кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Вологодская область – Вологодский одномандатный избирательный округ № 85» Болотова Александра Леонидовича и Ершова Олега Александровича, по одномандатному избирательному округу «Вологодская область – Череповецкий одномандатный избирательный округ № 86» Морозова Александра Николаевича и Ерегина Юрия Анатольевича, – сообщается на странице областного избиркома.

 

Тэги: выборы, новые люди, коммунисты, Единая Россия, ЗСО

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