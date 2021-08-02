Алексей Мордашов разбогател с начала года больше, чем другие российские миллиардеры

02.08.2021 [Экономика]

Почти на $40 млрд разбогатели российские миллиардеры с начала года. Больше остальных за этот период своё состояние увеличили Мордашов, Михельсон и Лисин, сообщает РБК

Только у пяти богатейших россиян уменьшилось состояние за последние шесть месяцев, в их числе и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index совокупное состояние российских миллионеров с начала года выросло почти на $40 млрд.

Агентство составило ТОП-500 самых богатых людей мира, из них 24— это россияне. 

Сообщается, что больше всех из российских миллиардеров разбогатели:

  1. основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов: плюс $6,14 млрд с начала года, общее состояние — $29,2 млрд, 51-е место в общем перечне миллиардеров;
  2. глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон: плюс $5,82 млрд с начала года, общее состояние — $30,6 млрд, 47-е место;
  3. основной владелец НЛМК Владимир Лисин: плюс $5,48 млрд с начала года, общее состояние — $29,3 млрд, 50-е место;

Далее по убыванию миллиардной прибыли в списке Геннадий Тимченко, Вагит Алекперов, Владимир Потанин и Алишер Усманов.

За год уменьшилось состояние у пяти богатейших россиян:

  • владельца Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко: минус $886 млн, общее состояние — $17,2 млрд, 119-е место;
  • основного владельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана: минус $707 млн, общее состояние — $13,7 млрд, 154-е место;
  • совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана: минус $428 млн, общее состояние — $9,36 млрд, 270-е место;
  • основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук: минус $731 млн, общее состояние — $8,35 млрд, 318-е место;
  • члена наблюдательного совета «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева: минус $355 млн, общее состояние — $7,06 млрд, 388-е место.

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