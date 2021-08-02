Алексей Мордашов разбогател с начала года больше, чем другие российские миллиардеры

Почти на $40 млрд разбогатели российские миллиардеры с начала года. Больше остальных за этот период своё состояние увеличили Мордашов, Михельсон и Лисин, сообщает РБК.

Только у пяти богатейших россиян уменьшилось состояние за последние шесть месяцев, в их числе и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index совокупное состояние российских миллионеров с начала года выросло почти на $40 млрд.

Агентство составило ТОП-500 самых богатых людей мира, из них 24— это россияне.

Сообщается, что больше всех из российских миллиардеров разбогатели:

основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов: плюс $6,14 млрд с начала года, общее состояние — $29,2 млрд, 51-е место в общем перечне миллиардеров; глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон: плюс $5,82 млрд с начала года, общее состояние — $30,6 млрд, 47-е место; основной владелец НЛМК Владимир Лисин: плюс $5,48 млрд с начала года, общее состояние — $29,3 млрд, 50-е место;

Далее по убыванию миллиардной прибыли в списке Геннадий Тимченко, Вагит Алекперов, Владимир Потанин и Алишер Усманов.

За год уменьшилось состояние у пяти богатейших россиян: