Четверых череповчан будут судить за кражу металлолома из открытого грузового вагона

02.08.2021 [Происшествия]

Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Череповца, обвиняемых в краже металлолома.

В январе 2021 года мужчины, предварительно сговорившись, залезли на полувагон грузового поезда, стоявший в деревне Ирдоматка Череповецкого района, сбросили лежавший в нём металлолом и вывезли украденное в скупку. Пропало около 2,2 тонн лома. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Вологодского линейного отдела МВД РФ на транспорте.

Тэги: кража, металлолом, суд

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