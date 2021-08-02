Четверых череповчан будут судить за кражу металлолома из открытого грузового вагона

Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Череповца, обвиняемых в краже металлолома.

В январе 2021 года мужчины, предварительно сговорившись, залезли на полувагон грузового поезда, стоявший в деревне Ирдоматка Череповецкого района, сбросили лежавший в нём металлолом и вывезли украденное в скупку. Пропало около 2,2 тонн лома. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Вологодского линейного отдела МВД РФ на транспорте.