Вологжане смогут вернуть 13% от расходов на занятия спортом

02.08.2021 [Общество]

С 1 августа вступил в силу Закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги.

– Согласно новому закону, россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей в год. Получить «спортивный» вычет можно будет не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысяч рублей. Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года, – сообщает ТАСС.

Россияне одновременно могут одновременно получит вычеты по разным видам социальных расходов, однако общая сумма вычета для них (за исключением расходов на благотворительность, дорогостоящие медицинские услуги и оплату образования детей) не может превышать 120 000 рублей за год, то есть возвращаются (или не удерживаются) 13% от 120 000 рублей.

Для того, чтобы оформить налоговый вычет, необходимо предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг: копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.
 

ТОП НЕДЕЛИ

В прокуратуре рассказали, при каких условиях отказавшегося от вакцинации сотрудника могут отстранить от работы
Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку удерживал пожилой мужчина из Московской области?
Партия «Новые люди» собрала 5096 подписей для выдвижения в Заксобрание Вологодской области
Скончался экс-гендиректор «Череповецкого фанерно-мебельного комбината» Евгений Коротков
Главу Вологодского района привлекли за нарушение масочного режима, а потом отменили наказание
Более миллиарда рублей направят на ремонт дорог и улиц в Тарногском районе в ближайшие годы
Синоптики ожидают в Вологодской области затопивший часть Европы циклон «Дирк»
В Белозерске восьмилетняя девочка провалилась в открытый колодец
А нам все равно: презентационно-сервисный центр Вологодской области продолжает тратить деньги на мероприятия в пандемию
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 31 августа

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сбор вторсырья, обмен книгами и экологические мастер-классы пройдут в Вологде 2 августа
Летнее предложение от официального дилера ŠKODA «АВТОЭКСПРЕСС»: сервисное обслуживание с выгодой до 30%
Вологжане смогут вернуть 13% от расходов на занятия спортом
В Череповце нашли тело утонувшего мужчины
Как проводили выборы в вологодских деревнях на рубеже XIX-XX веков, рассказывает новая экскурсия в музее Семёнково
В Мяксе из-за отсутствия специалистов может закрыться станция скорой помощи
В Кириллове в ходе работ по подводу газа был нарушен свежеуложенный асфальт
 
26.07.2021 [Общество]

Необычная экскурсия «В темноте» пройдёт в Вологде 28 июля

1076
0
01.08.2021 [БлогоVO]

О любви и безразличии (продолжение)

532
0
31.07.2021 [Обзор Прессы]

В России вакцинация от Covid-19 замедляется из-за всеобщего недоверия

795
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика