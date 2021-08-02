Вологжане смогут вернуть 13% от расходов на занятия спортом

С 1 августа вступил в силу Закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги.

– Согласно новому закону, россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей в год. Получить «спортивный» вычет можно будет не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысяч рублей. Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года, – сообщает ТАСС.

Россияне одновременно могут одновременно получит вычеты по разным видам социальных расходов, однако общая сумма вычета для них (за исключением расходов на благотворительность, дорогостоящие медицинские услуги и оплату образования детей) не может превышать 120 000 рублей за год, то есть возвращаются (или не удерживаются) 13% от 120 000 рублей.

Для того, чтобы оформить налоговый вычет, необходимо предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг: копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.

