Как проводили выборы в вологодских деревнях на рубеже XIX-XX веков, рассказывает новая экскурсия в музее Семёнково

02.08.2021 [Культура]

Интерактивную экскурсию «По выбору соседей нахожусь добросовестным» разработали в Архитектурно-этнографическом музее «Семёнково».

– Легко ли проголосовать на выборах? А что значит самому стать кандидатом? Над такими вопросами даже не задумывались вологодские крестьяне рубежа XIX-XX веков, ведь на различные должности нужно было выбрать на одного-двух, а больше сотни соседей, причем срок службы составлял от 1 до 3 лет. Поэтому выборы проходили регулярно, а не служивших в деревне практически не было, – рассказывают сотрудники музея. – Можете предположить, что означает фраза: «Другие по семейному положению гораздо меня виноватее»?

Крестьянам регулярно приходилось выбирать десятских и десятидворных, сельских, огородных, пожарных и церковных старост, смотрителей хлебозапасных магазинов, добросовестных и рукоприкладчиков, учётчиков и волостных судей. И это еще далеко не полный список всех должностей. Только названий – больше 30.

– Практики управления вологодских крестьян не просто интересны, но и уникальны в европейском масштабе, и демонстрируют, что за привычными нам словами «голосование», «выборы» могут стоять совершенно другие формы, – говорит Дмитрий Мухин, заведующий научно-экспозиционным отделом музея «Семенково». – Важные для нас сегодня аспекты процедуры, такие как кворум или количество голосов, поданных за решение, могли оказываться непринципиальными. Зато очереди потенциальных должностных лиц или определение решения на слух становились удобными способами принятия решений. А практики использования жребиев при выборах сельских старост являются находкой для современной дискуссии о трансформациях систем управления.

В ходе экскурсии «По выбору соседей нахожусь добросовестным» гости музея не только узнают об уникальных крестьянских практиках, но и сами попробуют избраться или отказаться от выбора, как это приходилось делать крестьянам больше ста лет назад.

Экскурсия подготовлена в рамках реализации проекта «Наши крестьянские будни», победителя XI грантового конкурса «Музеи Русского Севера» компании «Северсталь».
 

Тэги: Семенково, экскурсия, выборы, история

ТОП НЕДЕЛИ

В прокуратуре рассказали, при каких условиях отказавшегося от вакцинации сотрудника могут отстранить от работы
Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку удерживал пожилой мужчина из Московской области?
Партия «Новые люди» собрала 5096 подписей для выдвижения в Заксобрание Вологодской области
Скончался экс-гендиректор «Череповецкого фанерно-мебельного комбината» Евгений Коротков
Главу Вологодского района привлекли за нарушение масочного режима, а потом отменили наказание
Более миллиарда рублей направят на ремонт дорог и улиц в Тарногском районе в ближайшие годы
Синоптики ожидают в Вологодской области затопивший часть Европы циклон «Дирк»
В Белозерске восьмилетняя девочка провалилась в открытый колодец
А нам все равно: презентационно-сервисный центр Вологодской области продолжает тратить деньги на мероприятия в пандемию
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 31 августа

Похожие новости

Ураган повредил экспонат музея «Семёнково» под Вологдой – мельницу-толчею

Реставраторы заново восстанавливают старинную мельницу

992
0

Короткометражный фильм «Подоконные» о вологодской сельской полиции конца 19 века представил музей «Семёнково»

К фильму прилагается краткое видео-пояснение всех упомянутых исторических фактов, которое записал научный сотрудник музея, автор сценария - Дмитрий Мухин

1440
0

«Яркий перформанс в честь зимы»: праздник Масленицы в музее «Семёнково» пройдёт 29 февраля и 1 марта

В программе праздника множество современных и традиционных музейных развлечений

1312
0

Живущие в США потомки вологодского крестьянина оплатили школьникам из Сямжи экскурсию в музей

Шон Копылов является пра-пра-пра-правнуком Василия Копылова, дом которого является частью экспозиции архитектурно-этнографического музея "Семенково"

2908
3

В Семёнково под Вологдой воссоздадут ветряную мельницу конца XIX века

Она станет третьей мельницей в экспозиции музея

1043
1

Музей Семенково под Вологдой проведет праздничную интерактивную программу «Покров — Батюшка!»

Гостей ждут мастер-классы по ткачеству, изготовлению кукол-неразлучников, валянию из шерсти, народные игры и катание на лошадях

697
0

Антропологический спектакль «Жених» покажут в музее Семенково под Вологдой

Зрители будут выполнять роль сельского схода и примут решение о дальнейшей судьбе героев постановки

679
0

«От жатвы до помола»: вологжан приглашают на интерактивный праздник в музее Семёнково

Гостям покажут, как работали мельницы и проводилась жатва

 

1191
0

У музея «Семёнково» появился образовательный проект

 Зачисление в Школу музейной интерпретации проводится на конкурсной основе, все занятия бесплатные

 
1932
0

Семенково соберет невыдуманные истории из жизни крестьян

Музейщики придумали, как рассказать о судьбах никому неизвестных людей, чтобы далекие реалии крестьянской жизни стали близки и понятны посетителям

2068
0

Вологжане в кошачьем дресс-коде смогут стать актерами в музее Семенково

Мастер-классы по сценическому мастерству и кинопробы ждут вологжан на «Ночи музеев» 21 мая

2102
2

На Масленице в Семенково будет кулинарное столкновение, а некоторых отправят «Дорогами грифонов и райских кущ»

Праздник в этнографическом музее пройдет 12 и 13 марта

2731
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сбор вторсырья, обмен книгами и экологические мастер-классы пройдут в Вологде 2 августа
Летнее предложение от официального дилера ŠKODA «АВТОЭКСПРЕСС»: сервисное обслуживание с выгодой до 30%
Вологжане смогут вернуть 13% от расходов на занятия спортом
В Череповце нашли тело утонувшего мужчины
Как проводили выборы в вологодских деревнях на рубеже XIX-XX веков, рассказывает новая экскурсия в музее Семёнково
В Мяксе из-за отсутствия специалистов может закрыться станция скорой помощи
В Кириллове в ходе работ по подводу газа был нарушен свежеуложенный асфальт
 
26.07.2021 [Общество]

Необычная экскурсия «В темноте» пройдёт в Вологде 28 июля

1076
0
01.08.2021 [БлогоVO]

О любви и безразличии (продолжение)

532
0
31.07.2021 [Обзор Прессы]

В России вакцинация от Covid-19 замедляется из-за всеобщего недоверия

795
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика