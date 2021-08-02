Как проводили выборы в вологодских деревнях на рубеже XIX-XX веков, рассказывает новая экскурсия в музее Семёнково

Интерактивную экскурсию «По выбору соседей нахожусь добросовестным» разработали в Архитектурно-этнографическом музее «Семёнково».

– Легко ли проголосовать на выборах? А что значит самому стать кандидатом? Над такими вопросами даже не задумывались вологодские крестьяне рубежа XIX-XX веков, ведь на различные должности нужно было выбрать на одного-двух, а больше сотни соседей, причем срок службы составлял от 1 до 3 лет. Поэтому выборы проходили регулярно, а не служивших в деревне практически не было, – рассказывают сотрудники музея. – Можете предположить, что означает фраза: «Другие по семейному положению гораздо меня виноватее»?

Крестьянам регулярно приходилось выбирать десятских и десятидворных, сельских, огородных, пожарных и церковных старост, смотрителей хлебозапасных магазинов, добросовестных и рукоприкладчиков, учётчиков и волостных судей. И это еще далеко не полный список всех должностей. Только названий – больше 30.

– Практики управления вологодских крестьян не просто интересны, но и уникальны в европейском масштабе, и демонстрируют, что за привычными нам словами «голосование», «выборы» могут стоять совершенно другие формы, – говорит Дмитрий Мухин, заведующий научно-экспозиционным отделом музея «Семенково». – Важные для нас сегодня аспекты процедуры, такие как кворум или количество голосов, поданных за решение, могли оказываться непринципиальными. Зато очереди потенциальных должностных лиц или определение решения на слух становились удобными способами принятия решений. А практики использования жребиев при выборах сельских старост являются находкой для современной дискуссии о трансформациях систем управления.

В ходе экскурсии «По выбору соседей нахожусь добросовестным» гости музея не только узнают об уникальных крестьянских практиках, но и сами попробуют избраться или отказаться от выбора, как это приходилось делать крестьянам больше ста лет назад.

Экскурсия подготовлена в рамках реализации проекта «Наши крестьянские будни», победителя XI грантового конкурса «Музеи Русского Севера» компании «Северсталь».

