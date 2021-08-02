В Мяксе из-за отсутствия специалистов может закрыться станция скорой помощи

02.08.2021 [Общество]

Глава Мяксинского муниципального образования Леонилла Киселева у себя на странице в ВК опубликовала информацию о том, что местная станция скорой помощи находится под угрозой закрытия из-за отсутствия фельдшера.

Вакансия сейчас открыта в количестве 3 рабочих мест, заработная плата - 28 тысяч рублей.

– В Мяксу на станцию скорой помощи требуются фельдшеры. При отсутствии работников длительное время возникнет угроза закрытия станции, – написала Леонилла Киселева у себя на странице в ВК, пояснив, что по вопросам вакансии можно обращаться прямо к ней. 

В качестве премий и бонусов Служба занятости ОЗН по городу Череповцу и Череповецкому району КУ ВО "ЦЗН Вологодской области" обещает будущему фельдшеру сокращенную продолжительность рабочего времени и возможность совместительства. 

– Заработная плата зависит от категории и медицинского стажа работы. Предусмотрены социальные выплаты медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции из ФСС, – говорится на сайте общероссийской базы вакансий, где идет поиск фельдшера. 

Тэги: медицина

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