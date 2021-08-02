В Кириллове в ходе работ по подводу газа был нарушен свежеуложенный асфальт

Не долго радовались жители с улицы Революционной города Кириллова новому асфальту.

– Несогласованность в работе двух организаций привела к тому, что свежеуложенный асфальт был разрушен. «Спустя несколько дней после того, как одни уложили асфальт пришли другие и начали раскапывать его для укладки газовых труб» - пишут жители. «Кто должен был выступать координатором при производстве этих работ ?» и «как такое может произойти» - вот основные вопросы у людей, проживающих на этой улице, - сообщает местный паблик КИРИЛЛОВ | ONLINE.

Сначала администрация Кирилловского района ответила жителям, что «новый асфальт проложен там, где произведена замена водопроводных и тепловых сетей и там, где они в хорошем состоянии».

А потом согласилась, что новый асфальт, все-таки, нарушили, но не муниципальные организации, а газовики.

– Подрядной организации, обеспечивающей подвод газа, были согласованы работы только вне асфальтового покрытия по ул. Революционной. Данные согласования были нарушены, поэтому работы были остановлены и уже на следующий день подрядная организация, в присутствии технадзора, восстановила асфальт.

Жители Кириллова к такому восстановлению относятся скептически. Говорят, что все равно в этом месте будет яма, так как целостность покрытия утрачена.