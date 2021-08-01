7-летний мальчик в Вологодской области выпил уксусную эссенцию и получил ожоги, отравление и шок первой степени

01.08.2021 [Происшествия]

Уголовное дело против бабушки мальчика, выпившего уксусную эссенцию, направлено прокурору с последующей передачей в суд.

ЧП произошло в Вытегре Вологодской области 21 марта этого года.

59-летняя женщина присматривала за 7-летним внуком, у которого есть заболевание, связанное с нарушением координации движений. 

В какой-то момент ребёнок оказался один в непосредственной близости от бутылки с уксусной эссенцией 70%. Мальчик выпил содержимое бутылки и получил отравление, химические ожоги и шок первой степени, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, создающий непосредственную угрозу для жизни.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: отравление, пострадал ребенок

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