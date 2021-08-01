7-летний мальчик в Вологодской области выпил уксусную эссенцию и получил ожоги, отравление и шок первой степени

Уголовное дело против бабушки мальчика, выпившего уксусную эссенцию, направлено прокурору с последующей передачей в суд.

ЧП произошло в Вытегре Вологодской области 21 марта этого года.

59-летняя женщина присматривала за 7-летним внуком, у которого есть заболевание, связанное с нарушением координации движений.

В какой-то момент ребёнок оказался один в непосредственной близости от бутылки с уксусной эссенцией 70%. Мальчик выпил содержимое бутылки и получил отравление, химические ожоги и шок первой степени, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, создающий непосредственную угрозу для жизни.