Мужчина пострадал при тушении пожара в Белозерске

01.08.2021 [Происшествия]

47-летний мужчина получил ожоги при пожаре своего дома в Белозерске.

Сообщение о пожаре в одноэтажном частном деревянном доме по адресу: Белозерск, Садовый переулок поступило 1 июля в 10:36.

– Собственник утром обнаружил горение в коридоре, рядом с электрощитком. При самостоятельной попытке тушения получил незначительные ожоги туловища. Назначено амбулаторное лечение, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Огонь повредил внутреннюю отделку дома, кровлю и чердачное перекрытие.

Пожарные прибыли на место происшествия уже через 2 минуты после вызова. Через 6 минут огонь был локализован, а еще через 15 минут ликвидированы последствия пожара.

Причиной возгорания стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.
 

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