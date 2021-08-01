Белозерский краеведческий музей просит помощи меценатов в приобретении портрета поэта Сергея Орлова

Белозерский областной краеведческий музей ищет меценатов, которые бы помогли музею приобрести ростовой портрет поэта Сергея Орлова.

Череповецкая картинная галерея Лунина, основанная на частном собрании ученого, предпринимателя и мецената Евгения Михайловича Лунина, уже ушедшего из жизни, распродает коллекцию. В основном здесь собраны картины вологодских художников второй половины XX - начала XXI веков.

В их числе и картина череповецкого художника Виталия Смирнова – ростовой портрет Сергея Орлова.

– Удалось путем переговоров забронировать продажу картины с портретом Сергея Орлова, на которой поэт изображен на фоне Белозерска и Белого озера, – сообщают сотрудники Белозерского музея. – Картина была использована для оформления обложки сборника стихов Сергея Орлова «Потомок наш о нас еще вспомянет», выпущенного к 90-летию поэта в 2011 году.

Размер картины 131х102 сантиметров. Цена – 300 тысяч рублей.

Сотрудники Белозерского музея говорят, что не располагают такими средствами, но картина очень нужна музею.

– Работа по композиции и внутреннему содержанию уникальна для нас, ведь Белозерск – родина поэта, и белозера сохраняют память о нём, – поясняют они. – Белозерский областной краеведческий музей, литературный отдел которого – Мемориальный дом-музей поэта Сергея Орлова, располагает фондовыми материалами о жизни и творчестве поэта. В том числе – серией живописных и графических работ. Хотелось бы в преддверии Юбилея пополнить эту коллекцию этой, уже знаковой, картиной.

Сергей Сергеевич Орлов (22 августа 1921, Мегра, Череповецкая губерния — 7 октября 1977, Москва) — русский советский поэт и сценарист.

