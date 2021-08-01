Белозерский краеведческий музей просит помощи меценатов в приобретении портрета поэта Сергея Орлова

01.08.2021 [Культура]

Белозерский областной краеведческий музей ищет меценатов, которые бы помогли музею приобрести ростовой портрет поэта Сергея Орлова.

Череповецкая картинная галерея Лунина, основанная на частном собрании ученого, предпринимателя и мецената Евгения Михайловича Лунина, уже ушедшего из жизни, распродает коллекцию. В основном здесь собраны картины вологодских художников второй половины XX - начала XXI веков.

В их числе и картина череповецкого художника Виталия Смирнова – ростовой портрет Сергея Орлова.

– Удалось путем переговоров забронировать продажу картины с портретом Сергея Орлова, на которой поэт изображен на фоне Белозерска и Белого озера, – сообщают сотрудники Белозерского музея. – Картина была использована для оформления обложки сборника стихов Сергея Орлова «Потомок наш о нас еще вспомянет», выпущенного к 90-летию поэта в 2011 году.

Размер картины 131х102 сантиметров. Цена – 300 тысяч рублей.

Сотрудники Белозерского музея говорят, что не располагают такими средствами, но картина очень нужна музею.

– Работа по композиции и внутреннему содержанию уникальна для нас, ведь Белозерск – родина поэта, и белозера сохраняют память о нём, – поясняют они. – Белозерский областной краеведческий музей, литературный отдел которого – Мемориальный дом-музей поэта Сергея Орлова, располагает фондовыми материалами о жизни и творчестве поэта. В том числе – серией живописных и графических работ. Хотелось бы в преддверии Юбилея пополнить эту коллекцию этой, уже знаковой, картиной.

Сергей Сергеевич Орлов (22 августа 1921, Мегра, Череповецкая губерния — 7 октября 1977, Москва) — русский советский поэт и сценарист.
 

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Тэги: меценаты, картина, музей

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