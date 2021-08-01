Миллион рублей отдал мошенникам 38-летний житель Вологды

38-летний вологжанин обратился в полицию и сообщил, что он стал жертвой мошенничества и лишился одного миллиона рублей.

– Около 8 утра 30 июля мужчине поступило несколько телефонных звонков, – сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области. – Собеседники представлялись работниками службы безопасности банков и сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом пресечения подозрительных операций по счету и отмены несанкционированного займа неизвестные убедили мужчину оформить реальные кредиты в нескольких банках, а потом в разных районах города через терминалы оплаты перевести эти деньги на сторонние счета и номера сотовых телефонов.

На выполнение инструкций преступников мужчина потратил весь день. Он переводил мошенникам деньги до поздней ночи. На 14 телефонных номеров он перевел 728 тысяч рублей, а на счета банков 278 тысяч 500 рублей. Все эти средства он взял в кредит.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Всего за минувшие сутки в органы внутренних дел Вологодской области поступило 3 заявления о дистанционных мошенничествах. Общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка 1 миллиона 112 тысяч рублей.

Сотрудники УМВД России по Вологодской области напоминают, что при совершении операций с переводом денежных средств, при оплате различных услуг необходимо сохранять бдительность и быть предельно внимательными.

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