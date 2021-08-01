Миллион рублей отдал мошенникам 38-летний житель Вологды

38-летний вологжанин обратился в полицию и сообщил, что он стал жертвой мошенничества и лишился одного миллиона рублей.
– Около 8 утра 30 июля мужчине поступило несколько телефонных звонков, – сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области. – Собеседники представлялись работниками службы безопасности банков и сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом пресечения подозрительных операций по счету и отмены несанкционированного займа неизвестные убедили мужчину оформить реальные кредиты в нескольких банках, а потом в разных районах города через терминалы оплаты перевести эти деньги на сторонние счета и номера сотовых телефонов.
На выполнение инструкций преступников мужчина потратил весь день. Он переводил мошенникам деньги до поздней ночи. На 14 телефонных номеров он перевел 728 тысяч рублей, а на счета банков 278 тысяч 500 рублей. Все эти средства он взял в кредит.
По факту преступления возбуждено уголовное дело.
Всего за минувшие сутки в органы внутренних дел Вологодской области поступило 3 заявления о дистанционных мошенничествах. Общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка 1 миллиона 112 тысяч рублей.
Сотрудники УМВД России по Вологодской области напоминают, что при совершении операций с переводом денежных средств, при оплате различных услуг необходимо сохранять бдительность и быть предельно внимательными.
Соблюдайте простые правила:
- Не верьте звонкам из «банков» и других организаций. Банковские и государственные служащие не станут интересоваться данными Вашей карты.
- При получении звонка о том, что Ваша карта заблокирована, или проходят сомнительные операции, ни в коем случае не сообщайте номер банковской карты, PIN-коды и другие персональные данные. Проверьте информацию, самостоятельно позвонив в контактный центр банка.
- Не открывайте ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов, удалите подозрительное сообщение.
- Приобретайте товар только на проверенных Интернет-сайтах. Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов.