228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 228 новых случаев коронавирусной инфекции, 201 человек выздоровел, восемь умерли. Такие данные 31 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 54 754 пациентам. Большая часть из них — 48 858 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 376 человек.

«В России вакцинация от Covid-19 замедляется из-за всеобщего недоверия», – статью под таким названием на днях опубликовала французская газета «Le Figaro». В ней журналист Джулиан Коллинг рассказывает: «Вологодская область является одним из тех административно-территориальных образований, расположенных недалеко от Москвы, где люди вакцинируются меньше всего». Перевод этой статьи вы можете прочитать на нашем сайте в разделе «Обзор прессы».