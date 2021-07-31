Приключенческий боевик «Библиотека Ивана Грозного» с Машковым в главной роли снимут в Вологодской области

Фильм режиссёра Глеба Орлова «Библиотека Ивана Грозного» с Владимиром Машковым в главной роли планируют снимать в Вологодской области.

– На днях авторы фильма приезжали в Вологодскую область осматривать места для будущих съёмок. Скорее всего, в картине засветятся Кирилловский район и один из аэропортов – Вологодский или «Северсталь», – сообщает «Череповецкая истина».

Съёмки планируется начать в сентябре. В массовых сценах будут задействованы около двух тысяч человек.

– Это будет современная история Индианы Джонс: искателя «Либереи» на протяжении всего фильма преследуют бандиты. Снимает картину известная компания «Централпартнёршип». Они делали «Легенду 17», «Движение вверх», «Брестскую крепость», «Экипаж», «Т-34» и много других хороших фильмов. В съёмках же «Библиотеки Ивана Грозного» планируется привлечь много местных жителей – в массовку. Например, там будет масштабная ретроспективная сцена битвы в Кирилло-Белозерском, — рассказал изданию член комиссии по развитию кинопроизводства на территории Вологодской области Андрей Петровский.

На сайте «Кинопоиск» жанр фильма указан как «приключения, боевик».

– При прокладке тоннеля к «Библиотеке им.Ленина» метростроевцы обнаруживают таинственный список, который доказывает существование легендарной библиотеки Ивана Грозного. Находка оказывается забыта на долгие годы, но уже в наше время — за ней начинают охоту могущественные силы. При этом, «полной картой» владеет только один человек, который совсем не собирался искать «Либерею». Илья работает обычным курьером, но и он будет вынужден включиться в гонку за сокровищем, когда его жизнь окажется под угрозой… – говорится в описании фильма на сайте kinopoisk.ru.

Сообщается также, что авторы фильма договорились с департаментом культуры и туризма Вологодской области на рибейт. В данном случае это означает, что часть средств на съёмки фильма будут направлены из бюджета региона. А организаторы съёмок, в свою очередь, будут максимально привлекать к работе над фильмом вологодских специалистов.