Приключенческий боевик «Библиотека Ивана Грозного» с Машковым в главной роли снимут в Вологодской области

Фильм режиссёра Глеба Орлова «Библиотека Ивана Грозного» с Владимиром Машковым в главной роли планируют снимать в Вологодской области.
– На днях авторы фильма приезжали в Вологодскую область осматривать места для будущих съёмок. Скорее всего, в картине засветятся Кирилловский район и один из аэропортов – Вологодский или «Северсталь», – сообщает «Череповецкая истина».
Съёмки планируется начать в сентябре. В массовых сценах будут задействованы около двух тысяч человек.
– Это будет современная история Индианы Джонс: искателя «Либереи» на протяжении всего фильма преследуют бандиты. Снимает картину известная компания «Централпартнёршип». Они делали «Легенду 17», «Движение вверх», «Брестскую крепость», «Экипаж», «Т-34» и много других хороших фильмов. В съёмках же «Библиотеки Ивана Грозного» планируется привлечь много местных жителей – в массовку. Например, там будет масштабная ретроспективная сцена битвы в Кирилло-Белозерском, — рассказал изданию член комиссии по развитию кинопроизводства на территории Вологодской области Андрей Петровский.
На сайте «Кинопоиск» жанр фильма указан как «приключения, боевик».
– При прокладке тоннеля к «Библиотеке им.Ленина» метростроевцы обнаруживают таинственный список, который доказывает существование легендарной библиотеки Ивана Грозного. Находка оказывается забыта на долгие годы, но уже в наше время — за ней начинают охоту могущественные силы. При этом, «полной картой» владеет только один человек, который совсем не собирался искать «Либерею». Илья работает обычным курьером, но и он будет вынужден включиться в гонку за сокровищем, когда его жизнь окажется под угрозой… – говорится в описании фильма на сайте kinopoisk.ru.
Сообщается также, что авторы фильма договорились с департаментом культуры и туризма Вологодской области на рибейт. В данном случае это означает, что часть средств на съёмки фильма будут направлены из бюджета региона. А организаторы съёмок, в свою очередь, будут максимально привлекать к работе над фильмом вологодских специалистов.
– В случае с Вологодчиной и «Библиотекой» Машкова-Ивана Грозного рибейт, по нашей информации, будет составлять двадцать процентов. То есть все затраченные столичными кинематографистами деньги на съёмку этого фильма вернутся им неплохим «кэшбеком». А, скажем, один только Машков за съёмочный день просит около миллиона рублей, – пишет «Череповецкая истина».