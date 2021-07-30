Череповчанин выхватил у пенсионерки сумку и забросил её на гараж

30.07.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали подозреваемого в грабеже в отношении 83-летней местной жительницы.

«Пенсионерка пояснила, что в сквере к ней подбежал неизвестный мужчина, схватил её сумку и убежал. Женщина бросилась догонять злоумышленника и увидела, как тот выкинул похищенное на крышу одного из гаражей на улице Архангельской, после чего перебежал дорогу на красный свет и скрылся. Полицейские отыскали похищенную вещь. Со слов пенсионерки из сумки ничего не пропало», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Задержанный, которым оказался ранее судимый 30-летний местный житель, не признал вину. Его причастность удалось доказать с помощью фототехнической экспертизы.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Тэги: грабеж, пенсионерка
видео пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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