Поезд Москва-Череповец вновь перестанет ходить ежедневно

30.07.2021 [Общество]

Из-за снизившегося спроса на билеты Северный филиал Федеральной пассажирской компании решил изменить график курсирования поезда Москва-Череповец. Со 2 августа он вновь будет ходить три раза в неделю. 

«Изменяется периодичность курсирования поезда № 126/125 Череповец-Москва формирования Северного филиала АО „ФПК“. С 1 августа поезд будет курсировать из Череповца три раза в неделю вместо ежедневно: по воскресеньям, вторникам и четвергам. [Поезд] из Москвы со 2 августа [он будет ходить] по понедельникам, пятницам, и средам. Если проездной документ был оформлен ранее и поездки запланированы на даты, в которые расписание изменилось, пассажир будет оповещен об этом СМС-сообщением», — пояснили Городу Че в компании. 

Железнодорожники свяжутся со всеми пассажирами, которые уже купили билет, и предложат его переоформить, либо вернуть стоимость без взимания дополнительных сборов. 

Раннее NewsVo сообщал, что в апреле 2020 года из-за низкого пассажиропотока на маршруте Череповец-Москва была изменена периодичность курсирования — с ежедневного до трех раз в неделю. В августе вновь вернули ежедневное курсирование,, а уже в октябре опять вернулись к периодичности три раза в неделю.

Тэги: поезда

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