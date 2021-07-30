Поезд Москва-Череповец вновь перестанет ходить ежедневно

Из-за снизившегося спроса на билеты Северный филиал Федеральной пассажирской компании решил изменить график курсирования поезда Москва-Череповец. Со 2 августа он вновь будет ходить три раза в неделю.

«Изменяется периодичность курсирования поезда № 126/125 Череповец-Москва формирования Северного филиала АО „ФПК“. С 1 августа поезд будет курсировать из Череповца три раза в неделю вместо ежедневно: по воскресеньям, вторникам и четвергам. [Поезд] из Москвы со 2 августа [он будет ходить] по понедельникам, пятницам, и средам. Если проездной документ был оформлен ранее и поездки запланированы на даты, в которые расписание изменилось, пассажир будет оповещен об этом СМС-сообщением», — пояснили Городу Че в компании.

Железнодорожники свяжутся со всеми пассажирами, которые уже купили билет, и предложат его переоформить, либо вернуть стоимость без взимания дополнительных сборов.

Раннее NewsVo сообщал, что в апреле 2020 года из-за низкого пассажиропотока на маршруте Череповец-Москва была изменена периодичность курсирования — с ежедневного до трех раз в неделю. В августе вновь вернули ежедневное курсирование,, а уже в октябре опять вернулись к периодичности три раза в неделю.