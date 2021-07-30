Вологжанин предложил пенсионеру помочь донести сумку и ограбил его

В Вологде полицейские задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже в отношении 84-летнего пенсионера.

Потерпевший рассказал, что к нему на улице подошёл незнакомец и предложил помочь донести сумку. У подъезда мужчины присели на скамейку и, когда пенсионер отвлёкся, злоумышленник убежал с его сумкой. Сумма ущерба составила около трёх тысяч рублей.

«Злоумышленник рассказал, что похитил сумку в надежде найти в ней ценные вещи и деньги. Изучив содержимое, подозреваемый обнаружил лишь документы и продукты питания. Испытывая муки совести, ночью злоумышленник проник в подъезд к потерпевшему и подкинул документы пенсионеру в почтовый ящик», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до четырёх лет лишения свободы.