Ремонт моста через реку Чистовка начался в Череповецком районе

30.07.2021 [Общество]

На трассе Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец начались работы по ремонту моста через реку Чистовка. Работы решили провести перед комплексным ремонтом дороги, который планируют начать в следующем году. 

«Мост через реку Чистовка протяженностью 30 метров был построен в 1984 году. Он обеспечивает круглогодичную связь ближайших населенных пунктов с районным центром. Дорога Череповец-Сергиев Посад  является альтернативным направлением федеральной трассе М-8  для проезда в столицу», — пояснил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев.

На данный момент на мосту организовано реверсивное движение. С правой стороны выполнен демонтаж элементов старой конструкции моста, ремонт трех балок пролетного строения, забетонирована консольная часть моста.

По контракту все работы должны завершиться в 2022 году, однако подрядчик заявляет, что есть шанс успеть до конца этого года. 

В рамках нацпроекта вся трасса Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец  будет приведена в порядок в период с 2022 по 2024 годы.

 

Тэги: мосты, ремонт мостов

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