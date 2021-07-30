20 пунктов проката электросамокатов работают в Вологде

Фирма из Рязани, организующая в Вологде прокат электросамокатов, планирует увеличить количество парковок для техники. Сейчас их около 20: на площади Революции, бульваре Пирогова, на Кремлевской площади, у ТЦ на Благовещенской, 4, Пошехонском шоссе, 22, на улице Ленинградской и др. Сейчас представители компании рассматривают возможность создания точек в более отдаленных микрорайонах города.

«Сейчас вологжане активно пользуются данным средством передвижения. Сначала было привезено 100 самокатов, а после тестирования стало понятно, что их не хватает. Со следующей партией в Вологду прибудут еще 100 самокатов, места для них будут определены позднее», - рассказала заместитель мэра города Вологды, начальник департамента экономического развития Светлана Пахнина.

Для того чтобы взять в аренду самокат, необходимо скачать приложение Urent на телефон, ввести номер телефона, на который придет код подтверждения, привязать банковскую карту. Затем необходимо отсканировать QR-код, выбрать тариф, нажать старт. Чтобы самокат поехал, нужно встать на него, оттолкнуться два раза и нажать на газ. Для завершения пути нужно найти на карте в приложении парковку, остановить самокат и нажать «завершить поездку» в приложении. Затем потребуется отправить фото самоката на парковке.

В самокатах установлены трекеры, которые постоянно показывают геолокацию. Службы безопасности компании-арендодателя всегда знают, где находятся самокаты. Если самокат переключается без аренды, их сотрудники видят это и выезжают для его поиска.

В ГИБДД говорят, что за последние полгода в Вологде зарегистрировано только одно ДТП с участием электросамоката. Молодые люди не спешились на пешеходном переходе.

«Такого понятия как электросамокат в законодательстве пока нет. Если мощность самоката менее 250 ватт, он приравнивается к велосипеду. В этом случае лица, управляющие самокатами должны действовать согласно главе 24 ПДД, то есть спешиваться при пересечении дороги, иметь при себе средства защиты. Если мощность самоката более 250 ватт, водитель самоката приравнивается к водителям мопедов», - отметил заместитель начальника отдела ГИБДД ОМВД России по городу Вологде капитан полиции Илья Смирнов.

Самокаты, доступные для проката имеют максимальную скорость не более 20-25 км/ч. Поэтому их мощность не превышает 250 ватт и они относятся к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Передвигаться на них нужно, соблюдая правила ПДД, предписанные велосипедам: ездить в одиночку, в трезвом состоянии, спешиваясь на «зебрах» и имея средства защиты.