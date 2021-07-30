Партия «Новые люди» обошла основных конкурентов по результатам опроса в Вологде

Сетевое издание NewsVo провело опрос* среди жителей Вологодской области. Пользователи соцсетей голосовали за кандидатов, которым планируют отдать свой голос на предстоящих выборах в региональное Заксобрание. Вопрос звучал так: «Если бы выборы в ЗСО были завтра, вы бы проголосовали за кандидатов…». Далее на выбор предлагалось несколько вариантов ответа: «от партии «Единая Россия», «от партии «КПРФ», «от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», от «партии «Новые люди», от «партии «Яблоко», от «партии «ЛДПР». Еще одним вариантом ответа было «Не пойду на выборы». Голосование длилось сутки, с 12 часов 28 июля до 12 часов 29 июля. В нем приняли участие 1198 человек. Опрос был проведен в группе сетевого издания «NewsVo» в социальной сети «Вконтакте».

Больше всего голосов получила «КПРФ», которую выбрали 49 % людей. На втором месте оказалась партия «Яблоко» с 9,02% голосов. Замыкает тройку лидеров партия «Новые люди». Ей доверяет 8,85% вологжан. За кандидатов от «ЛДПР» свой голос готовы отдать 8,51% участников опроса.

При этом партия власти «Единая Россия» получила всего 5,93% - 71 голос. Меньше только у «Справедливой России» - 4,01%.

Кроме того, 14,69%участников опроса не планируют участвовать в выборах.

Судя по результатам опроса, партия «Новые люди» успела завоевать доверие жителей Вологодской области. Хотя партия активно работает в регионе всего полгода, ее сторонники уже успели реализовывать полезные инициативы. Новые люди привлекают внимание к социальным проблемам, проводят мероприятия, поддерживают приюты для животных и организуют экоакции.

Выборы в региональный парламент Вологодской области пройдут 19 сентября. Предвыборная кампания в разгаре. Люди хотят видеть в политике новые лица, наблюдать свежие идеи и их воплощение.