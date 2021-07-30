Видео Аллегровой в платье с глубоким декольте опубликовал Игорь Крутой

30.07.2021 [Общество]

Видео певицы Ирины Аллегровой в платье с глубоким декольте опубликовал композитор Игорь Крутой на своей странице в Инстаграм. 

Сейчас Ирине Аллегровой 69 лет. Она уже более 40 лет знакома с композитором Игорем Крутым. В 1979 году Ирина пришла работать в ВИА «Факел», где Игорь был пианистом-аккомпаниатором.

– Дуэт популярной певицы и именитого композитора подарил общественности незабываемые хиты, – пишет «Экспресс газета».

Запись одной из таких песен – «Золото любви» – Игорь Крутой выложил на своей официальной страничке в социальной сети «Инстаграм».

На этом видео певица предстала перед зрителями в эффектном виде — в черном платье с пышной юбкой. Изюминкой наряда стало внушительное декольте, которое во всей красе продемонстрировало пышную грудь артистки.

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