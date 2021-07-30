Более миллиарда рублей направят на ремонт дорог и улиц в Тарногском районе в ближайшие годы

1,4 млрд. рублей будут направлены в ближайшие годы на ремонт региональных дорог и улиц поселений в Тарногском районе, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.

Одна из ключевых дорог муниципалитета — от трассы А-123 до границы Архангельской области протяженностью 84 км.

«Асфальт на этой дороге укладывался очень давно — еще в 90-е годы. На участке от Тарногского Городка до границы с Архангельской области асфальт в очень плохом состоянии, поэтому мы и начали ремонт именно с него. За три предыдущих года было восстановлено 30 километров полотна на суму почти 340 миллионов рублей. На этот и 2022 год запланирован ремонт участка в 13 километров ближе к границе с Архангельской областью. Контракты уже заключены, работы стартовали», — рассказал и. о. начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта области Александр Максимов.

В 2023 году запланировано завершить ремонт 19 км. двух участков до границы с Архангельской областью, в 2024 - привести в порядок отрезок от федеральной трассы А-123 в направлении Тарногского Городка на протяжении 22 км. Общая стоимость всех работ на этой дороге оценивается почти в 1,4 млрд. рублей, из них 1,1 млрд. – необходимо предусмотреть в бюджете на ближайшие годы.

В ходе проведенного 29 июля губернатором градсовета было принято решение заложить в бюджет указанную сумму.

Также планируется продолжить капитальный ремонт дороги Тарнога-Илезский Погост на протяжении одного километра, стоимость работ составит 59,4 млн. руб. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году планируется привести в порядок автодорогу Тарнога-Подволочная с подъездом к деревне Дор протяженностью 12 км. – цена вопроса 216 млн. руб.

В этом году на средства бюджета также восстановят покрытие на отдельных гравийных участках дорог Тарнога-Илезский Погост и Игумновская-Верховский Погост.

Дороги внутри населенных пунктов тоже планируют ремонтировать. Работы будут проводиться в рамках проекта «Улицы центральных усадеб и поселений», который был запущен по инициативе депутатов фракции «Единая Россия».

«Идея проекта появилась по итогам встреч с жителям региона, которые постоянно обращали внимание на плохое состояние дорог в муниципалитетах. Мы договорись, что жители будут сами предлагать улицы, которые необходимо привести в порядок в первую очередь. Все инициативы обсуждаются в широком кругу, в том числе в присутствии депутатов фракции «Единая Россия», которые по итогу и выносят предложения на Градостроительный совет», - рассказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Как рассказал депутат ЗСО, член фракции «Единая Россия» Александр Гордеев, в Тарногском районе местные жители предложили отремонтировать сразу четыре улицы: улицы Одинцова и Заводскую в Тарногском Городке, улицу Центральную в деревне Игумновская и улицу Сельскую, которая фактически проходит через два населенных пункта – село Красное и деревню Фатьяново. На ремонт этих четырех дорог понадобится 60 млн рублей.

Итого на ремонт региональных и местных дорог, а также улиц поселений Тарногского района планируется направить 1 млрд. 455 млн. рублей. Все предложения местных жителей и «Единой России» были единогласно поддержаны участниками градсовета.