Двоих сокольчан осудили за приобретение и хранение крупной партии наркотиков

Суд вынес приговор двоим жителям Сокола, признанным виновными в незаконном приобретении и хранении крупной партии наркотиков.

В январе 2021 года обвиняемые заказали вещество в интернете и забрали его из тайника-закладки в посёлке Лесково.

«Далее, находясь в автомашине, они совместно употребили часть наркотика, а оставшуюся часть хранили при себе, а также в автомашине. Впоследствии осужденные были задержаны сотрудниками полиции на федеральной трассе, возле пос. Семенково Вологодского района, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Осуждённые полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Один из них получил три года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в три с половиной года, второй, с учётом имеющейся судимости — три года и девять месяцев колонии общего режима.