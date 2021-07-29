Двоих сокольчан осудили за приобретение и хранение крупной партии наркотиков

29.07.2021 [Происшествия]

Суд вынес приговор двоим жителям Сокола, признанным виновными в незаконном приобретении и хранении крупной партии наркотиков.

В январе 2021 года обвиняемые заказали вещество в интернете и забрали его из тайника-закладки в посёлке Лесково.

«Далее, находясь в автомашине, они совместно употребили часть наркотика, а оставшуюся часть хранили при себе, а также в автомашине. Впоследствии осужденные были задержаны сотрудниками полиции на федеральной трассе, возле пос. Семенково Вологодского района, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Осуждённые полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Один из них получил три года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в три с половиной года, второй, с учётом имеющейся судимости — три года и девять месяцев колонии общего режима.

Тэги: наркотики, приговор

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