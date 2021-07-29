«Службу городского хозяйства» Вологды оштрафовали на 50 тысяч рублей за коррупционное нарушение

29.07.2021 [Общество]

Нарушения законодательства о противодействии коррупции выявила в работе МКУ «Служба городского хозяйства» прокуратура Вологды. 

В ходе проверку выяснилось, что на работу в «Службу городского хозяйства» был принят сотрудник, ранее трудившийся в департаменте городского хозяйства. В нарушение закона, в десятидневный срок о приеме его на работу предыдущий работодатель сотрудниками муниципального учреждения не был уведомлен об этом. 

— В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой города в отношении учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо выполнению работ или оказанию услуг бывшего государственного служащего). Постановлением мирового судьи Вологодской области юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей за каждое из допущенных правонарушений, — говорится в сообщении прокуратуры.

МКУ попыталось обжаловать решение в городском суде, но тот оставил его в силе. 

Тэги: нарушения, прокуратура

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