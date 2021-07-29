Еще один авторынок может появиться на Северном шоссе в Череповце

29.07.2021 [Экономика]

Участок площадью 1806 квадратных метров на Северном шоссе в Череповце мэрия продала с торгов. В них приняли участие два местных предпринимателя — Александр Русинов и Андрей Шебалин. Русинов предложил цену в 2,6 млн рублей, превысив предложение Шебалина более чем на 30 000 рублей. 

Пустырь между «Лада-центром» и автосервисом в ближайшее время может стать открытым авторынком.

«Там проходное место, хотя на Северном шоссе уже есть 2 авторынка. Строить там, скорее всего, ничего не буду. Об окупаемости проекта говорить сложно», — пояснил новый владелец участка порталу Город Че.

Остальные земельные участки, которые выставил на продажу комитет по управлению имуществом мэрии Череповца, или не нашли покупателей (не было заявок), или проданы по начальной цене единственным заявителям. Так, например, ООО «Северсталь-Вторчермет» приобрело за 430,5 тыс руб землю площадью 628 квадратных метров на Северном шоссе.

Тэги: торги, мэрия Череповца, авторынок

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