Слесарь из Вологды подозревается в завышении командировочных расходов

29.07.2021 [Общество]

В Вологде полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в присвоении средств предприятия, где он работает слесарем.

Установлено, что мужчину дважды отправляли в командировку в Ярославль и переводили на его счёт средства для аренды жилья.

«Однако, по возвращении из служебной командировки, злоумышленник предоставил в бухгалтерию предприятия фиктивные документы о проживании в гостинице. Сотрудниками транспортной полиции установлено, что в указанной в авансовых отчетах гостинице мужчина фактически не проживал, а арендовал жилплощадь по другому адресу и по цене, значительно ниже заявленной», — сообщает пресс-служба Вологодского линейного отдела МВД РФ на транспорте

В общей сложности подозреваемый «сэкономил» и присвоил больше 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Тэги: присвоение, командировки

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