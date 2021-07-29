Мошенники прислали сокольчанке бумагу вместо заказанного планшета

48-летняя жительница Сокола стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что увидела в сети рекламу планшета, перешла по указанной в объявлении ссылке и решила его приобрести. С ней связался менеджер магазина, который сказал, что технику пришлют посылкой с наложенным платежом.

«Спустя время заявительнице пришло уведомление, что товар находится в почтовом отделении. Женщина пришла на почту и оплатила доставленный товар. Вскрыв посылку, потерпевшая обнаружила внутри только бумагу», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Сумма ущерба составила 3780 рублей.