Скончался экс-гендиректор «Череповецкого фанерно-мебельного комбината» Евгений Коротков

Умер Евгений Коротков, бывший гендиректор Череповецкого фанерно-мебельного комбината, почётный гражданин Череповца.

— Большая часть жизни Евгения Николаевича связана с комбинатом. Он пришёл туда в 1976 году простым инженером и прошел большой профессиональный путь, став генеральным директором предприятия. Этот путь был непростым, но своим профессионализмом, преданностью делу он доказал, что сможет управлять этим большим производством. И это неоднократно подтверждалось — Евгений Николаевич имеет многочисленные награды, в том числе от Президента РФ. За вклад в развитие Вологодчины и работу на благо региона он отмечен высокой наградой — медалью «За заслуги перед Вологодской областью», — написал в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Он выразил соболезнования родным и близким умершего.

В департаменте лесного комплекса Вологодской области отмечают, что на комбинате в период руководства Евгения Короткова были успешно реализованы крупные приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов по модернизации производства древесно-стружечных плит и фанеры.

Город Че пишет, что Евгений Коротков много лет руководил комитетом по экономической политике Законодательного собрания Вологодской области.