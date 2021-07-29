В Бабаевском районе подросток получил ожоги при тушении пожара

29.07.2021 [Происшествия]

В деревне Санинской Бабаевского района подросток получил многочисленные ожоги, пытаясь потушить пожар. 

ЧП произошло 23 июля. По официальной версии, мальчик сам виноват в случившемся. Однако, подросток утверждает, что пытался потушить лесной пожар.

Так, администрация сельского поселения Санинское в своем аккаунте в социальной сети сообщила, что «23 июля, по причине детской шалости, связанной с обустройством шалаша, самодельной печи и ее розжига, в том числе с использованием канистры с бензином, произошло возгорание в шалаше автомобильного кресла. Благодаря эффективным действиям проезжающих мимо граждан, пожар был уничтожен».

Мальчик с ожогами был доставлен в Бабаевскую ЦРБ. Там он рассказал совершенно другую версию случившегося.

«Вот о ком должна писать наша пресса! Сегодня на хирургическое отделение нашего ЦРБ поступил паренёк 12 лет отроду! В деревне Санинской один, Вступил в борьбу с лесным пожаром, сколько мог боролся, пока не упала на него горящая ветка! На нем загорелась одежда. Итог ожоги 1,2,3 степени», — написал о мальчике у себя на странице его сосед по палате Василий Детковский.

26 июля подросток был отправлен на лечение в Череповец.

«За время общения с ним, здесь в ЦРБ, у меня сложились очень хорошое мнение о пацане! Помогает дома во всём, в свои не полных 13 лет с братом, собрали два мотоцикла! Очень жалеет что не успели починить мопед! Пожелал ему доброго пути и быстрейшего выздоровления и договорились поддерживать отношение!», — заключил Василий Детковский.

Тэги: пожар, подросток

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