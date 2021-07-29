В Вологде задержали пятерых подозреваемых в серии разбойных нападений

В Вологде задержали пятерых мужчин в возрасте от 22 лет до 31 года, подозреваемых в серии грабежей и разбойных нападений.

«Полицейские выяснили, что молодые люди в вечернее время умышленно высматривали на улице людей в состоянии алкогольного опьянения, подбегали к ним сзади, после чего избивали. Иногда злоумышленники применяли баллон со слезоточивым газом. Когда потерпевшие уже не могли сопротивляться, злоумышленники забирали все ценное имущество и скрывались», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Установлена причастность задержанных к совершению девяти преступлений. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Пострадавших от действий задержанных просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефонам 76-31-14, 76-30-14 или «02».