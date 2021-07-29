Фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» переносится на следующий год

29.07.2021 [Культура]

Всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» будет перенесен на 2022 год. Фестиваль должен был пройти с 19 по 21 августа в Кадуйском районе. И впервые в этом году мероприятие должно было стать всероссийским.

Ранее NewsVo рассказывал, что режим повышенной готовности продлён в Вологодской области до 31 августа. 

– До конца августа продолжает действовать и запрет всех массовых мероприятий в регионе – как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Поэтому Всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» будет перенесен. Он будет проводиться в Верховажском районе в 2022 году. Проведение фольклорного форума в Кадуйском районе теперь запланировано на 2023 год, – сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.

Напомним, что идея фестиваля «Деревня – душа России» зародилась в 2014 году среди фольклорных коллективов Тарногского района. Мероприятие ориентировано на сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия России. 

В этом году в фестивале планировали принять участие около полусотни фольклорных коллективов и отдельных исполнителей из 11 регионов страны.
 

Читайте также:

Тэги: фестиваль, фольклор

ТОП НЕДЕЛИ

На Козицинском кладбище в Вологде не хватает стандартных мест
В прокуратуре рассказали, при каких условиях отказавшегося от вакцинации сотрудника могут отстранить от работы
Водитель «Митсубиси» погиб в ДТП в Вологодском районе
Вологжанин воровал из супермаркета сливочное масло для перепродажи
Мошенники украли полмиллиона рублей со счёта 65-летней вологжанки
Череповецкого предпринимателя будут судить за гибель прохожего на стройке
230 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Экс-руководителя «Вологдареставрации» осудили за покушение на присвоение бюджетных денег
Два автомобиля сгорели в Вологде на улице Северной
Партия «Новые люди» собрала 5096 подписей для выдвижения в Заксобрание Вологодской области

Похожие новости

Участникам фестиваля кружева, который в Вологде отменили из-за пандемии, предложили провести выставку онлайн

Мастерицам предлагается с 15 по 18 июля разместить на своей странице ВКонтакте фото и описания работ с хэштегами #ВыставкаПрезентацияВологда #VitaLace2021

731
0

Открыта предварительная регистрация на мероприятия шаламовского фестиваля «Четвёртая Вологда»

Фестиваль «Четвёртая Вологда» пройдёт с 18 по 20 июня. Публикуем программу мероприятия

1621
0

Экологический фестиваль «Эко-парк» пройдёт в Вологде 7 июня

В программе игры и развлечения для детей и взрослых, обмен книгами, сбор вторсырья и мастер-классы

1354
0

Кружевницы из 9 стран мира и 34 регионов России приедут в Вологду на Международный фестиваль кружева

Более 600 кружевниц уже подали заявки на участие в мероприятии

1052
0

5 июня на карьере в Белозерском районе состоится автомотофестиваль

К участию приглашаются владельцы полноприводных авто и квадроциклов

1843
0

Театральный фестиваль «Голоса истории» набирает команду волонтёров

Добровольцы приобретут опыт в организации и проведении мероприятий и смогут присутствовать на спектаклях

1575
0

Фестиваль колокольной музыки «Рождественский благовест» проходит в Тотемском районе

Малиновый звон звучит не только над райцентром, но и в селе Никольском, на родине Николая Рубцова

923
0

«Национальное гостеприимство»: в Вологодской области стартовал кулинарный онлайн-фестиваль

Зрители познакомятся с блюдами девяти национальных кухонь: вьетнамской, узбекской, осетинской, украинской, грузинской, белорусской, вепсской, таджикской, а также народов Коми

1250
0

Фестиваль малых архитектурных форм «День Ангела» пройдет в Вологде летом

Вологжанам и творческим коллективам предлагается создать объемные композиции, посвященные ангелам, православной культуре и вере

2793
1

Фестиваль кружева «Vita Lace» в Вологде перенесли на 2021 год

Причина - угроза распространения коронавируса

1028
0

Новейшие российские мультфильмы бесплатно покажут в кино в Череповце

В течение недели в кинотеатре "Комсомолец" будут проходить показы ХХV Открытого российского фестиваля анимационного кино

1956
1

К фестивалю «Деревня – душа России» в Верховажье построят новую сцену и отремонтируют дороги

Всероссийский фестиваль пройдет в райцентре с 7 по 9 августа 2020 года

2202
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Синоптики ожидают в Вологодской области затопивший часть Европы циклон «Дирк»
Еще один авторынок может появиться на Северном шоссе в Череповце
Слесарь из Вологды подозревается в завышении командировочных расходов
Мошенники прислали сокольчанке бумагу вместо заказанного планшета
Скончался экс-гендиректор «Череповецкого фанерно-мебельного комбината» Евгений Коротков
Тотьмич сжёг дом знакомого за долги
Фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» переносится на следующий год
 
26.07.2021 [Общество]

Необычная экскурсия «В темноте» пройдёт в Вологде 28 июля

733
0
29.07.2021 [БлогоVO]

Три главных мифа о раздельном сборе отходов

97
0
28.07.2021 [Обзор Прессы]

Защитник Лев Толстой

378
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика