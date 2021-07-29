Фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» переносится на следующий год

Всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» будет перенесен на 2022 год. Фестиваль должен был пройти с 19 по 21 августа в Кадуйском районе. И впервые в этом году мероприятие должно было стать всероссийским.

Ранее NewsVo рассказывал, что режим повышенной готовности продлён в Вологодской области до 31 августа.

– До конца августа продолжает действовать и запрет всех массовых мероприятий в регионе – как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Поэтому Всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» будет перенесен. Он будет проводиться в Верховажском районе в 2022 году. Проведение фольклорного форума в Кадуйском районе теперь запланировано на 2023 год, – сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.

Напомним, что идея фестиваля «Деревня – душа России» зародилась в 2014 году среди фольклорных коллективов Тарногского района. Мероприятие ориентировано на сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия России.

В этом году в фестивале планировали принять участие около полусотни фольклорных коллективов и отдельных исполнителей из 11 регионов страны.

