В Харовском районе пять вагонов со щебнем сошли с рельсов

Пять вагонов грузового поезда со щебнем сошли с рельсов в Харовском районе, на подъездном пути необщего пользования АО «ТрансВудСервис». Инцидент произошел 28 июля около 14 часов.

По предварительным данным, сход произошел в связи с уширением железнодорожного пути. Пострадавших в результате инцидента нет, опрокидывания вагонов и утраты груза не произошло. На месте работали сотрудники транспортной полиции и железнодорожники.

По факту инцидента проводит проверку Северо-Западная транспортная прокуратура. Специалисты дадут оценку действиям локомотивной бригады, состоянию железнодорожного полотна.