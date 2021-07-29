В Череповце произошел пожар в здании неэксплуатируемой котельной

Днем 28 июля в Череповце в неэксплуатируемой котельной на улице Окружной, 4 произошел пожар. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

— Сгорели теплоизолирующие материалы. Огнем повреждены металлоконструкции, перекрытия. Эвакуированы 2 человека (вышли из здания с помощью пожарных), — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, либо неисправное электрическое оборудование.

В ликвидации пожара принимали участие 10 человек личного состава и три единицы техники.